Elazığlı depremzedelerin kalbi depremle sarsılan İzmirliler için atıyor - Son Dakika

Elazığlı depremzedelerin kalbi depremle sarsılan İzmirliler için atıyor

31.10.2020 15:49

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem felaketini tüm acısıyla hisseden Elazığ halkının yüreği merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir halkı için sızlıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem felaketini tüm acısıyla hisseden Elazığ halkının yüreği merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir halkı için sızlıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 1607 kişinin yaralandığı 6,8 büyüklüğündeki sarsıntıyı yaşayan Elazığlı depremzedeler, dün saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremle aynı acıları yaşayan İzmirli depremzedelere manevi desteklerini ve dualarını iletti.

"Dün gece uyuyamadım, enkaz altında kalan insanları düşünüyorum"

Elazığ'daki depremde Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanı'nın enkazından yaralı kurtarılan berber Mustafa Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamadı, İzmir'de dün meydana gelen afetten yakın zamanda depremi yaşamış depremzedeler olarak en az İzmir halkı kadar etkilendiklerini ve üzüldüklerini belirtti.

İzmir halkının depremin ardından yaşadığı acıyı en iyi kendilerinin anlayabileceğini ifade eden Yurtseven, deprem anının çok kötü olduğunu, İzmir'deki depreminin ardından uzun süre kendine gelemediğini söyledi.

Yurtseven, "Televizyonu izlerken enkazdan çıkarılan bir çocuk vardı, onu gördüğümde enkaz altından kendi kurtarıldığım anı düşündüm, yaşadıklarım gözümde canlandı. Gece uyuyamadım, enkaz altında kalan insanları düşündüm. 9-10 ay oldu ama halen depremin etkisindeyim. Deprem denildiği zaman tüylerim diken diken oluyor, gözlerimden yaşlar akıyor, bu çok zor bir şey." diye konuştu.

İnsanlığın 2020'de birçok felaketle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Yurtseven, bu acı olayların son bulmasını dilediğini ifade etti.

"İzmir halkı rahat olsun, devletimiz vatandaşını hiçbir zaman için mağdur etmiyor"

Erhan Avcıoğlu ise depremin acısını yürekten yaşamış depremzedeler olarak İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ve dualarını ilettiklerini, ölenlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Deprem felaketinin ardından yaşanan acıyı ve mağduriyeti devletin kendilerine uzattığı yardım eliyle gidermeyi başardıklarını anlatan Avcıoğlu, 24 Ocak'taki depremde evini kaybettiğini ancak devletin kendileri için Sürsürü Mahallesi'nde daha sağlam ve modern konutlar yaparak teslim ettiğini bildirdi.

Avcıoğlu şöyle devam etti:

"Allah devletimizin eksikliğini vermesin, Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İzmir halkı rahat olsun, devletimiz vatandaşını hiçbir zaman için mağdur etmiyor. Onun için rahat olsunlar, onların da evlerini yapacaklar, onlara da gerekli yardımları yapacaklardır. Allah onların da yardımcı olsun, deprem anını düşündükçe hakikaten duygulanıyorum."

Bekir Doğan da depremin yaşattığı korkuyu, hüznü ve acıyı bilen Elazığ halkı olarak İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

Doğan, "Aynı acıyı 24 Ocak'ta yaşadık, Elazığlılar olarak mağdur olduk. Dün yaşanan İzmir felaketinde, oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimizin bize gösterdiği ilgi, alaka ve şefkati aynı şekilde onlara da göstereceğine inancım tamdır." dedi.

Elazığlı depremzedelerin kalbi depremle sarsılan İzmirliler için atıyor
Elazığlı depremzedelerin kalbi depremle sarsılan İzmirliler için atıyor
Elazığlı depremzedelerin kalbi depremle sarsılan İzmirliler için atıyor
Elazığlı depremzedelerin kalbi depremle sarsılan İzmirliler için atıyor

Seferihisar, Ege Denizi, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlı depremzedelerin kalbi depremle sarsılan İzmirliler için atıyor - Son Dakika


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