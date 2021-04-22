Elazığlı ev hanımı, devlet desteğiyle açtığı şirkette dezavantajlı kadınlara istihdam sağladı - Son Dakika

Elazığlı ev hanımı, devlet desteğiyle açtığı şirkette dezavantajlı kadınlara istihdam sağladı

22.04.2021 11:19
Elazığlı ev hanımı, devlet desteğiyle açtığı şirkette dezavantajlı kadınlara istihdam sağladı, System.String[]

Elazığ'da yaşayan Neslişah Kızılkaya, ev hanımı iken devlet desteğiyle kurduğu temizlik şirketinde dezavantajlı kadınlara istihdam sağladı.

Elazığ'da yaşayan Neslişah Kızılkaya, ev hanımı iken devlet desteğiyle kurduğu temizlik şirketinde dezavantajlı kadınlara istihdam sağladı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makina Teknikerliği Bölümü mezunu 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Kızılkaya, kadınları düzenli gelir elde edecekleri bir işe kavuşturmak istedi.

Birlikte çalışacakları bir iş yeri kurmaya karar veren Kızılkaya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurarak girişimcilik eğitimi aldı.

Eğitimini tamamlayan Kızılkaya, KOSGEB'in sağladığı 50 bin liralık hibe destek ile 3 yıl önce Rızaiye Mahallesinde temizlik şirketi kurdu.

Kızılkaya, hayali olan iş yerine devlet desteği ile kavuştu ve kendi imkanlarıyla çeşitli desteklerde bulunduğu 10 ihtiyaç sahibi kadına istihdam olanağı sundu.

Kurduğu temizlik şirketinin tüm kazancını masrafları çıkardıktan sonra iş imkanı sağladığı 10 kadınla eşit şekilde paylaşan Kızılkaya, kendi payı ile şirketin masraflarını karşılıyor.

"Dezavantajlı kadınları bir çatı altında toplayıp, bu iş imkanını sağladım"

Kızılkaya, AA muhabirine, yıllardır ihtiyaç sahibi ve kimsesiz kadınlara destek olduğunu belirterek, yardım için gittiği evlerde kadınların eşlerini kaybettikten ya da eşlerinden ayrıldıktan sonra çocukları ile sıkıntılı günler yaşadığını gördüğünü söyledi.

Bu kadınların ayakta durup kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için temizlik şirketi kurduğunu dile getiren Kızılkaya, şirketin 3 yıldır hizmet verdiğini aktardı.

Kızılkaya, "Kadınların güçlü durabilmeleri için elimden geldiğince destek sağlıyorum. Dezavantajlı kadınları bir çatı altında toplayıp, bu iş imkanını sağladım. Bu süreçte devletin desteği bize çok iyi geldi." dedi.

İş yerine devletin desteği ile kavuştuğuna işaret eden Kızılkaya, "En büyük hayalim dezavantajlı kadınların ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamaktı. Bunun için çok mücadele verdim. Ama bu kadınların bir işlerinin olması şarttı. Çünkü bunların çoğu eşlerinden ayrılmış, eşlerini kaybetmişti. Yanlarında çocukları vardı. Kendi geçimlerini sağlamak zorundaydılar. Bu iş sayesinde kendi ihtiyaçlarını çıkarabiliyorlar." diye konuştu.

Hedefi şirkette çalışan kadın sayısını artırmak

Kızılkaya, şirkette çalışan kadınları kendi aracıyla evlerinden alarak çalışacakları adrese bıraktığını, işlerini bitirdikten sonra evlerine bıraktığını ve güvenliklerini en iyi şekilde sağladığını kaydetti.

İş yerlerini bir aile şirketi haline getirdiklerine işaret eden Kızılkaya, şirketin tüm çalışanlara ait olduğunu vurguladı.

Kızılkaya, hedefinin çalışan kadın sayısını artırmak olduğunu aktararak, ihtiyaç sahibi kadınların ayakta durmasını sağlayıp, öz güvenlerini yerine getirmek için mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

"Kazandığımızı ay sonu şirketin giderlerini çıkardıktan sonra çalışanlar arasında bölüşüyoruz." diyen Kızılkaya, kendisine düşen payı masraflar için kullandığını belirtti.

"Ekmeğimizi kazanıyoruz"

Şirket sayesinde düzenli gelire kavuşan kadınlardan 3 çocuk annesi Sakine Dere, evinin ve çocuklarının geçimini sağlamak için 3 yıldır çalıştığını söyledi.

Kızılkaya ve şirkette çalışan kadınlardan gördüğü maddi ve manevi destekten duyduğu memnuniyeti belirten Dere, "Ekmeğimizi kazanıyoruz. Çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın diye ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Burada işe başlamadan önce yıkık dökük bir insandım. Neslişah hanım bize anne, abla, çocuklarımıza teyze oldu. Her konuda yanımızda. Bizimle sohbet edip, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Burası bizim için bambaşka bir yer. Bir aile ortamımız var." ifadelerini kullandı.

Evimin ihtiyaçlarını artık kendim karşılıyorum"

Hasret Geçkin de kendisine sağlanan bu destekten önce zor bir hayat geçirdiğini aktardı.

Bu iş sayesinde adeta yeniden hayat bulduğunu dile getiren Geçkin, "Her anlamda kendime geldim. Ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. Evimin ihtiyaçlarını artık kendim karşılıyorum. Kimseye ihtiyacım yok. Burası hayatıma şekil verdi, renk kattı. Dünyaya tekrar olumlu bakmaya başladım. Devletin desteği, Neslişah hanımın uzattığı el sayesinde yeni bir hayatım oldu." şeklinde konuştu.

2 çocuk annesi Şengül Akbulut ise şirkette çalışmaktan mutluluk duyduğunu, bu iş sayesinde sosyalleştiklerini ifade etti.

Sağladığı imkandan dolayı Kızılkaya'ya teşekkür eden Akbulut, "Çocuklarımızın doğum günlerini bile kutluyoruz. Her türlü destek sağlanıyor. Allah ondan razı olsun." dedi.

Fırat Üniversitesi, Girişimcilik, İstihdam, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlı ev hanımı, devlet desteğiyle açtığı şirkette dezavantajlı kadınlara istihdam sağladı - Son Dakika


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