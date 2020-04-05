Elazığlı evde kaldı,kent merkezi boş kaldı - Son Dakika

- Elazığlı evde kaldı,kent merkezi boş kaldı

-Elazığ'da hem trafiğe kapatılan hemde yayalara kısıtlama getirilen caddeler drone ile havadan görüntülendi

ELAZIĞ - Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler sayesinde kent merkezi en boş günlerini geçirmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkan dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde 65 yaş üstü sonrası 20 yaş altınında sokağa çıkmasının yasaklanması ve tedbirlerin üst seviyelere yükseltilmesi nedeniyle Elazığ'da da cadde ve sokaklar en boş günlerini yaşamaya başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Valilik tarafından kent merkezinde Gazi,Vali Fahribey,İstasyon ve Hürriyet caddelerinin araç trafiğine kapatılıp, yaya trafiğine kısıtlanmasının ardından Elazığlı vatandaşlar evlerinden çıkmayarak kurallara uydu. Polisin her türlü tedbiri aldığı kentte, boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Öteyandan ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da görülen korona virüs nedeniyle kent merkezinde 3 apartmanda, Karakoçan ilçesinde ise bir mahalle de karantina uygulaması başlatılmıştı.

Korona virüsün büyük bir salgın olduğunu belirten vatandaşlardan Özay Ebiloğlu, "Sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde olan bir virüs. Bizde bu konuda devletimizin bize uyguladığı talimatlara uymamız gerekiyor. Virüsü daha çabuk atlatmamız için bu kurallara uymamız gerekiyor. Bizde kurallara uymaya çalışıyoruz. Vatandaş olarak uymaya çalışıp uymayanları da uyarıyoruz. Bu virüs büyük bir illet inşallah en kısa zamanda atlatırız" dedi.

Virüsün dünya çapında salgın bir hastalık olduğunu dile getiren Reşit Tuncer ise "Halk olarak bunun tedbirini almak zorundayız. Kendi korumamızı kendimiz yapmalıyız. Elazığ halkı da bu konuda kendini izole ediyor. Caddelerimiz şuan boş durumda. İnşallah güzel bir şekilde rabbim bu salgını ülkemizin ve dünyamızın üzerinden atar. Mutlu bir dünya mutlu yarınlara merhaba deriz. Açı ne kadar daralırsa bu virüsü daha erken bir şekilde üzerimizden atarız. Yolların vatandaş ve trafiğe kapatılması güzel bir uygulama" ifadelerini kullandı.