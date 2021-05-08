Elazığlı fedakar anne engelli çocuklarına devlet desteği ve sevgiyle bakıyor - Son Dakika

Elazığ'da yaşayan ikisi engelli 7 çocuk annesi 63 yaşındaki Yıldız Elekçi, devletten aldığı destekle engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor.

Çatalçeşme Mahallesi'nde sobalı bir evde yaşamını sürdüren Elekçi, çocukları doğuştan bedensel engelli 39 yaşındaki Deniz ile doğduktan 3 ay sonra menenjit geçiren 29 yaşındaki zihinsel engelli Uğur Elekçi'nin bakımını aksatmadan sürdürüyor.

Diğer 5 çocuğu evlenen Elekçi, yıllardır engelli 2 çocuğunu bir an olsun yanından ayırmayarak beslenme ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını ilerleyen yaşına rağmen fedakarca yapıyor.

Eşini 16 yıl önce kaybeden ve ömrünü engelli çocuklarına adayan Elekçi, geçimini engelli çocukları için devletin sunduğu desteklerle karşılıyor.

Anne Elekçi, AA muhabirine, gününün her vaktini çocukları ile ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

Devletin kendilerine sağladığı imkanlarla engelli çocuklarına elinden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalıştığını ifade eden Elekçi, 2 engelli çocuğuna yalnız baktığını belirtti.

"Eşim ölünce çocukların tüm sorumluluğu bana kaldı"

"Eşim 16 yıl önce vefat etti. Eşim ölünce çocukların tüm sorumluluğu bana kaldı. Onların tüm bakımlarını ben yapıyorum. Çocuklarım ilk doğdukları günkü bebek gibi. Ben olmazsam hiçbir şey yapamıyorlar." diyen Elekçi, çocuklarının bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını anlattı.

Çocuklarının engelli olmasının Allah vergisi olduğunu ve bakımlarında zorluk yaşamadığını dile getiren Elekçi, şöyle devam etti:

"Ben olmayınca bir bardak su bile içmiyorlar. Yemeklerini yediriyorum. Onları giydiriyorum. Banyolarını yaptırıyorum. Benim çocuklarım ciğerlerimdir. Her zaman onlara bakmak ile yükümlüyüm. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Son nefesime kadar çocuklarımın yanından ayrılmayacağım. Gücüm yettiğince çocuklarıma bakacağım. Hastalanmamak için Allah'a dua ediyorum. Hastalanırsam kim bakacak çocuklarıma diye düşünüyorum. Allah çocuklarıma güzel bir kapı açar inşallah."

Ömrünü çocuklarına adadığını aktaran Elekçi, çocuklarıma severek baktığını belirtti.

Devletin sağladığı imkanlar dışında başka bir geliri olmadığını aktaran Elekçi, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Devletin sağladığı engelli maaşı ile geçiniyoruz. Devletim olmazsa hiçbir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Annesi sayesinde hayata tutunduklarını anlatan Deniz Elekçi de "Annemsiz hiçbir şey yapamıyorum. Allah annemizi bizim başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.