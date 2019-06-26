Elazığlı hentbolcular 2'de 2 yaptı
47 dakika önce
Elazığlı hentbolcular Alanya'da düzenlenen turnuvada 2'de 2 yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
Elazığlı hentbolcular Alanya
'da düzenlenen turnuvada 2'de 2 yaptı. Türkiye
Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi
iş birliğinde gerçekleştirilen 25. Ramazan Demirci
Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü iki maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. 4 gün boyunca devam edecek turnuvada 30 takımdan 400'e yakın sporcu ile mücadele ediyor. 25. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın ilk gününde Alanya Belediyesi'ni 16-4 mağlup eden sarı-siyahlı ekip, 2. maçında ise Denizli Acıpayam
Kulübü'nü 22-6 yendi ve 2'de 2 yaptı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü turnuvanın 3. maçında yarın Muğla
ekibi ile karşı karşıya geleceği belirtildi.
Turnuva ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulüp Antrenörü İsmail Bayraktar
; "Minik Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 3 sayı ile kaçırdığımız şampiyonluğu bu turnuvada kazanacağımızdan eminiz. Sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ
400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar
Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği
Güzel hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi!
Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti