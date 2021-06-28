Üye Girişi
Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı - Son Dakika

Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

28.06.2021 11:08

Almanya'da uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönüp kaz çiftliği kuran Elazığlı Edip Yıldırım, devlet desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı.

Almanya'da uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönüp kaz çiftliği kuran Elazığlı Edip Yıldırım, devlet desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı.

Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere " Türkiye'de yatırım yapmaları" çağrısında bulunması üzerine 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.

Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı. Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.

Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.

Çiftliklerde 5 aylık bakım ve beslemenin ardından kesime getirilen kazlar, belirlenen birim fiyattan geri alınıyor. Kurulan modern kesimhanede yapılan kesimin ardından etler paketlenip yurt içi ve dışında satışa sunulacak.

"Sözleşmeli çiftçilik modelini Türkiye'ye kazandıracağız"

Yıldırım, AA muhabirine, inşaat sektöründe kazandığı tecrübe ve birikimleriyle Almanya'da kendi işini kurmayı planlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine memleketinde yatırım yaptığını söyledi.

Fizibilite çalışmasının ardından 2016'da köyünde temelini attığı çiftlikte bir yıl sonra üretime başladıklarını belirten Yıldırım, 4 senede üretimlerini 100 kat artırdıklarını bildirdi. Yıldırım, "Bundan sonraki hedefimiz 500 bin rakamına ulaşmak." dedi.

Yıldırım, üretim kapasitelerinin artmasıyla sözleşmeli üretim modelini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Yetiştiricilik yapmak isteyen birçok girişimciden kaz yavrusu talebi aldıklarını ancak daha çok sulak ve yeşil alanı bol çiftlikleri tercih ettiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'den yavru kaz istiyorlar, özellikle yeşil alanı bol Karadeniz Bölgesi'nden çok talep var. Samsun Terme'den, Amasya Suluova'dan Rize ve Edirne'ye kadar yeşil alanı olan çiftçilerimiz bizimle sözleşmeli yetiştiricilik yapmak istiyor. Biz de her yıl kapasitemizi daha da yükselterek bunlara cevap vermek istiyoruz. Sözleşmeli çiftçilik modelini geliştiriyoruz. Bunu Türkiye'ye kazandıracağız, kararlıyız. Kaz yetiştiriciliğini bir sektör haline getireceğiz"

Yurt dışına ihracat hedefleniyor

Son yıllarda müşterilerine farklı lezzet sunmak isteyen büyük şehirlerdeki restoran sahiplerinden de kaz eti talebi aldıklarını bildiren Yıldırım, bunları karşılamak için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Yıldırım, "Küçük bir işletme olarak girdiğimiz sektörde bugün Türkiye'nin en büyük entegre yavru kaz üretim çiftliğini kurduk." ifadesini kullandı.

Ürettikleri kaz etini ihraç etmek istediklerini dile getiren Yıldırım, "Özellikle etimizi Arap ülkelerine satacağız. Kovancılar ilçemize ciddi anlamda bir döviz girdisi, katma değer sağlayacağız, bunda da kararlıyız. Sözleşmeli çiftçilerimizle ileriki aşamada 1 milyon ve üstü üreteceğiz inşallah. Türkiye'de yetişen kaliteli kaz etini Avrupalılara da yedireceğiz." dedi.

Üretimde Almanya'dan getirdikleri Mast cinsi kazları kullandıklarını anlatan Yıldırım, bunların et ve yumurta veriminin oldukça yüksek olduğuna işaret etti. Yıldırım, yumurta ve et veriminde Almanya standartlarını yakaladıklarını söyledi.

Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı
Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı
Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı
Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı - Son Dakika


Son Dakika

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor 12:00 Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı 11:58 Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! 11:30 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da 10:06 İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı 09:53 Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 08:24 Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
İngiliz basınında F.Bahçe'nin yeni hocasının Nuno Espirito Santo olduğu konuşuluyor İngiliz basınında F.Bahçe'nin yeni hocasının Nuno Espirito Santo olduğu konuşuluyor         
12:18
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız         
12:00
Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor         
11:42
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu         
11:34
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:24:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement