Elazığlı iş adamları çimento fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç, ilde istihdama katkı sunan çimento fabrikasında incelemelerde bulunduklarını, bu ziyaretin yeni yatırımlar açısından fikir oluşturduğunu belirtti.

Baskil Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yaptığı açıklamada, son teknoloji ile kurulan çevreci çimento fabrikası olarak hizmet verdiklerini belirtti.

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