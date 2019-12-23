Elazığlı iş adamları çimento fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Elazığlı iş adamları çimento fabrikasında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Elazığlı iş adamları Baskil ilçesinin Harabakayış köyündeki çimento fabrikasında incelemelerde bulundu.

Elazığlı iş adamları çimento fabrikasında incelemelerde bulundu, System.String[]

Elazığlı iş adamları Baskil ilçesinin Harabakayış köyündeki çimento fabrikasında incelemelerde bulundu.

Baskil Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yaptığı açıklamada, son teknoloji ile kurulan çevreci çimento fabrikası olarak hizmet verdiklerini belirtti.

İş adamlarının ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Açık, onlara üretim aşamalarıyla ilgili bilgi verdiklerini dile getirdi.

Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç, ilde istihdama katkı sunan çimento fabrikasında incelemelerde bulunduklarını, bu ziyaretin yeni yatırımlar açısından fikir oluşturduğunu belirtti.

Kamaç, kendileriyle ilgilenen Prof. Dr. Açık'a teşekkür etti.

Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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