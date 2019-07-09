Son Dakika Haberleri: Elazığlı kadınlardan çocuklar için sağlıklı oyuncak
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Elazığlı kadınlardan çocuklar için sağlıklı oyuncak

1 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınlar çocuklar için amigurumi bebekler hazırlıyor.

Elazığlı kadınlardan çocuklar için sağlıklı oyuncak, System.String[]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınlar çocuklar için amigurumi bebekler hazırlıyor.
Kursa katılan kadınların "Amigurumi" adı verilen örgü tekniğiyle hazırladığı bebekler ilgi görüyor.
Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, yaptığı açıklamada, kadın kursiyerlerin örgü bebekler hazırladığını belirterek, bu bebeklerin aynı zamanda sağlıklı oyuncaklar olduğunu ifade etti.
Halk Eğitim Merkezi usta öğretici Kadriye Andlı da, kadınların el emeği göz nuru ile birbirinden güzel bebekler hazırladığını aktardı.
Kursiyerlerden Esra Tütüncü, çocukluklarında örgü bebeklerle oynadıklarını, şimdi oyun oynadıkları bebekleri hazırladıklarını söyledi.
Çocuklardan Merve Suzen de annesi ile kursa geldiğini dile getirerek, "Burada arkadaşlarımız ile oyunlar oynuyoruz. Bu oyuncaklar ile oynamak bizleri çok mutlu ediyor. İleride annelerimizin bizler için yaptığı oyuncakları biz de çocuklarımız için hazırlayacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:34 Kaynak: AA
Kaymakamlık, Karakoçan, Elazığ, Güncel
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