Elazığlı minik Ayaz'a Konya daveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığlı minik Ayaz'a Konya daveti - Son Dakika

Elazığlı minik Ayaz'a Konya daveti

6 saat önce

Akpınar Mahallesi'nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede Ayaz'a Konya'dan davet geldi.

Elazığlı minik Ayaz'a Konya daveti, System.String[]

Akpınar Mahallesi'nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede Ayaz'a Konya'dan davet geldi.


Ayaz Özel'i AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık Akpınar Mahallesindeki çadır ziyareti esnasında fark etti. Üstünde Konyaspor sweatshirt ile poz veren Ayaz ilgi odağı oldu. Balık, Ayaz'ı sevdi, ailesiyle sohbet etti.


Ziyarette çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yüklenince Elazığ'dan Konya'ya bir sevgi köprüsü kuruldu.


Ayaz'ın fotoğrafları Konya'dan büyük beğeni aldı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da dikkatini çekti.


Başkan Altay, sosyal medya paylaşımı ile Ayaz'ı Konyaspor maçına davet etti. Ayaz'a gelen bu Konya davetini Ayaz'ın ailesine de Milletvekili Balık iletti.


Davetten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ileten Milletvekili Balık, "Başkanın, bu zarif davetiniz için teşekkür ediyoruz. Konyaspor'lu Minik Ayaz'ımız Konya'ya ve Konyalılara emanet. Ayrıca Depremzedelerimize yardımını esirgemeyen Konya'ya selamlarımızı iletiyor, Konyaspor'a ilk iç saha maçında başarılar diliyorum" dedi.


Konya'ya gideceği için heyecan duyan Ayaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetlisi olarak 29 Şubat'ta Konyaspor'un ilk iç saha maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasını izleyecek. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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