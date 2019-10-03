Son Dakika Haberleri: Elazığlı miniklerin hayvan sevgisi
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Elazığlı miniklerin hayvan sevgisi

1 saat önce

Elazığlı minikler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sahiplendikleri küçük dostlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Elazığlı miniklerin hayvan sevgisi, System.String[]

Elazığ Belediyesi tarafından kısa süre önce başlatılan "Her Okul Bir Hayvan Sahipleniyor Projesi" kapsamında okullar sokak hayvanları için yuva olmaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevinde kalan sağlık taramaları ve aşıları yapılmış kedi ve köpekler fiziki durumu uygun olan ve talepte bulunan okullar tarafından sahipleniliyor.

Elazığ Belediyesi tarafından okullara verilen kulübelere yerleştirilen hayvanların bakımları ise öğrenciler tarafından yapılıyor.

Özel bir kolejde eğitim gören minikler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında 5 köpek ve bir kediyi sahiplendi. Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından okul bahçesine yerleştirilen yeni yuvalarında yaşamaya başlayan can dostu 5 köpek ve bir kedi, miniklerin yoğun sevgisiyle karşılandı. Küçük dostlarıyla doyasıya oyunlar oynayan minikler, hayvanlara mama vermeyi de ihmal etmedi.

Öğrencilerine hayvan sevgisini küçük yaşta kazandırmayı ve özellikle canlılara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten okul öğretmenleri, desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve ekibine teşekkür etti.

MİNİKLERDEN MESAJ VAR

Öğretmenleriyle birlikte küçük dostlarıyla oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek dopdolu bir gün geçiren minikler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle büyüklere mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Minikler mesajlarında;

"Hayvanları sevelim. Onlara su verelim, yemek verelim. Onlara iyi bakalım. Hayvanları sevelim ve koruyalım. Hayvanlarımızı çok sevelim, onlara vurmayalım, onları koruyalım" ifadelerini kullandı.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:16 Kaynak: Bültenler
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