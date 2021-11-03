Motor ustası, iş yerinin ikinci katını güvercinlerine tahsis etti - Son Dakika

Elazığ'da motor ustası Enver Budan, iş yerinin ikinci katını tutkuyla bağlandığı güvercinlerine tahsis etti.

Bir çocuk babası 28 yaşındaki Budan, çocuk yaşlardan itibaren dedesinden etkilenerek yaşadıkları evin bahçesinde ve çatısında güvercin beslemeye başladı.

Motor ustası olan Budan, Sanayi Mahallesinde kendisine iki katlı bir iş yeri açtı.

İşlerinin yoğunluğundan dolayı evde beslediği 35 güvercininden uzak kalan Budan, birlikte daha çok vakit geçirmek için çözüm arayışına girdi. Budan, güvercinlerini iş yerine getirmeye karar verdi.

İş yerinin ikinci katını güvercinler için dizayn ederek, sıcak bir yuvaya dönüştüren Budan, birlikte daha çok zaman geçirme fırsatı buldu.

Her sabah güvercinlerini görme sevinciyle iş yerini açan Budan, zamanının büyük bölümünü onlarla geçirerek yorgunluk atıyor, stresten uzaklaşıyor.

"Ben onlara gidemediğim için onları yanıma getirdim"

Budan, AA muhabirine, 7 yaşından beri güvercin beslediğini, bunun bir alışkanlık haline geldiğini söyledi.

Ailesinde de güvercinlere karşı büyük ilginin olduğunu dile getiren Budan, "Güvercin besleme dedelerimizden kalan gelenek. Küçük yaşlardan beri güvercinlere karşı bir sevgim var. Önceden evimin bahçesinde besliyordum. Kendime iki katlı bir iş yeri kurdum. O sıralar güvercinlerimden uzak kaldım, onlarla çok ilgilenemiyordum. Çalıştığım süre içinde ben onlara gidemediğim için onları yanıma getirdim." diye konuştu.

Budan, boş bulduğu her vakti güvercinleriyle geçirdiğini ifade ederek, güvercinlerinin yanında kendini iyi hissettiğini aktardı.

"Güvercinler ailem gibi olmuş"

Zaman zaman eşi ve çocuğunun da iş yerine gelerek güvercinlerle ilgilendiğini anlatan Budan, şöyle konuştu:

"Onların yanına gidince günün yorgunluğunu üzerimden atıyorum. Güvercinler ailem gibi olmuş. Güvercinlerimi çok seviyorum. Salgın sürecinde izin günlerimi de onlarla geçiriyordum. Güvercinleri görmeyince bir parçam eksik gibi hissediyorum. Boş zamanlarda taklalarını izliyorum. Tatil günümde gelip, yanlarında çay içiyorum. Sabah geldiğimde ilk onların yanına gidip, huzur buluyorum. Gün içerisinde çatıya bırakıyorum, uçuyorlar. Akşam olduğunda yerlerini biliyorlar doğrudan yuvalarına giriyorlar. Beni stresten kurtardıkları için müşterilerimle daha iyi iletişim kuruyorum."

Budan, güvercinlerin iş yerine gelen müşterilerinin de dikkatini çektiğini belirterek, gençlere boş vakitlerini bu tür hayvanlarla ilgilenerek, değerlendirmelerini tavsiye etti.