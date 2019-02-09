Elazığlı Muhammed, Ölmeden Bir Gün Önce Babasına Hatıra Fotoğraf Vermiş

Elazığ
'da sattığı simitten kazandığı 21 TL ile yardım kapmanyası başlatılan Elazığspor
'a bilet alarak destek veren ancak kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşında Muhammed Furkan
Gündüz'ün ölmeden bir gün önce babası Yaşar Gündüz'e hatıra kalması için fotoğrafını bıraktığı ortaya çıktı.
Simit satarak aile bütçesine destek olan Muhammet Furkan
Gündüz, 2016 yılında Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına, kazandığı 21 TL ile bilet alarak, destek verdi. Bu hareketiyle bir anda ketteki herkesin sevgisini kazanan Muhammed, 6 Şubat günü arkadaşlarıyla çay içtiği sırada fenalaştı. 3 kardeşin en küçüğü olan Muhammed, ilk olarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed, durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"BABA BU I AL ÖLÜRSEM SENDE HATIRA DİYE KALSIN"
Eşi Zehra Gündüz ile birlikte evlat acısıyla yıkılan emekli Yaşar Gündüz, "Muhammed'in ölümünden üç gün önce bir rüya gördüm. Kızımla paylaştım. Rüyamda, bizim köyde bademler çiçekler açmış. Kızım araştırmış ve rüyanın kötü olduğunu ve cenaze anlamına geldiğini söyledi. Rüyadan bir gün sonra Muhammed'i, Halk Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırmak için götürdüm. Bana, 'Baba bu fotoğrafı al, ölürsem sende hatıra kalsın' dedi. Oğlumu el bebek gül bebek büyüttük. Oğlumla gurur duyuyorum. Memleketin takımı Elazığspor'a kendi gücü doğrultusunda sahip çıkmaya çalıştı" diye konuştu. Acılı baba Gündüz, ailenin pek çok üyesinde kalp rahatsızlığı olduğunu dile getirerek, "Oğlum da kalp hastalığı belirtisi yoktu. Spor yapardı. Aniden kriz geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Oğlum hafta sonları simit satardı. İhtiyacı yoktu. Devlet dairesinden emekliyim. Çok şükür ihtiyacımız yok. Maddi durumumuz iyi. Sattığı simit paralarını Elazığspor için harcardı. Maçlarına bilet alırdı, yardım ederdi. Çok üzgünüz" dedi.
- Elazığ