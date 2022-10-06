Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor - Son Dakika
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Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor

06.10.2022 12:34
Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor

Elazığ'ın Arıcak ilçesinin Ormanpınar Köyü Muhtarı Cuma Gürevin, bitkin halde bulunan sincap yavrusuna özenle bakıyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinin Ormanpınar Köyü Muhtarı Cuma Gürevin, bitkin halde bulunan sincap yavrusuna özenle bakıyor.

Muhtar Gürevin, yaklaşık bir ay önce köyden bir arkadaşının bitkin halde bulduğu ve yabani hayvanlara yem olmaması için kendisine teslim ettiği sincap yavrusunu bakıma muhtaç olduğu için sahiplenmeye karar verdi.

Gürevin, çok sevdiği sincabı enjektörle süt vererek besliyor.

Muhtar Cuma Gürevin, "Poyraz" ismini verdiği sincabı biraz büyüdükten sonra doğaya bırakacak.

Minik hayvanı korunmaya muhtaç olduğu için gördüğü ilk anda sahiplenmeye karar verdiğini belirten Gürevin, başka hayvanlara yem olmaması için sincaba evde baktığını söyledi.

Kısa sürede köyün maskotu haline gelen sincabı, zaman zaman köydeki çocukların görmeye geldiğini ifade eden Gürevin, doğadaki tüm hayvanların varlıklarıyla insanların hayatına güzellik ve renk kattığını dile getirdi.

Gürevin, "Doğadaki tüm hayvanlara sahip çıkalım lütfen. Çok şirin bir sincap yavrusu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor - Son Dakika

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