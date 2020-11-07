"Elazığlı Müslüm" benzerliğiyle Müslüm Gürses'in hatıralarını yaşatıyor - Son Dakika

Antalya'da yaşayan Elazığlı ses sanatçısı Baki Çiçek, arabesk müziğinin unutulmaz ismi merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hatıralarını ona benzerliğiyle yaşatıyor.

Elazığ'da 1965'te dünyaya gelen Baki Çiçek, çalışmak için 1983'te gittiği İstanbul'da kahvehanelerde, düğün salonlarında çalıştı ve taksicilik yaptı. Müslüm Gürses ile yolları 1996'da kesişen Çiçek, o günden sonra zaman zaman ünlü sanatçıyla sahne aldı.

Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkati çeken Çiçek, "Benzeri gerçeğinin yerini tutar mı?" vurgusunun yapıldığı bir çay firmasının reklamında da Gürses ile birlikte rol aldı.

Müslüm Gürses gibi giyinen, onun gibi saçlarını tarayan ve hareketleri de benzerlik gösteren Çiçek, sakin bir hayat yaşamak için 7 yıl önce Antalya'ya yerleşti.

Burada da düğün salonlarında çalışan, taksicilik yapan Çiçek'i görenler, "Müslüm Gürses ölmedi mi?", "Ağabey sen Müslüm baba değil misin?", "Bu şaka mı?", "İkiz kardeşi olsanız bu kadar benzersiniz" gibi cümlelerle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Çiçek, tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Gürses'in hatıralarını ona benzerliğiyle yaşatmaya çalışıyor.

Çevresinde "Müslüm baba" olarak tanınıyor

Bir çocuk babası Çiçek, AA muhabirine, Müslüm Gürses ile sahne aldığı işletmede tanıştığını anlattı.

O gün kendisini gören Gürses'in de benzerliklerinden dolayı çok şaşırdığını aktaran Çiçek, bu benzerliklerinden dolayı da birkaç projede birlikte yer aldıklarını kaydetti.

Zorlu yaşamında kendisini en mutlu eden şeyin Müslüm Gürses'e benzerliği olduğunu belirten Çiçek, Gürses ile birlikte geçirdiği zamanların kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Çiçek, Gürses'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gürses beyaz rengi çok seviyordu. Ben de o yüzden gömleğimden ayakkabıma kadar hep beyaz rengi tercih ediyorum. Ona benzerliğimden dolayı gurur duyuyorum. Müslüm baba büyük bir değerdi. Kimseyle tartışmazdı. Düşünmeden konuşmazdı. Antalya'da taksicilik yaparken müşteriler, 'Müslüm babayı istiyoruz." derlerdi. Çevremdeki çoğu kişi de bana 'Müslüm baba' diye hitap ediyor. Hatta taksicilik yaptığımda, ilk defa aracıma binenler, gözlerine inanamıyordu. Özel müşterilerim vardı. Benimle gün boyu yolculuk yapmak isteyenler oluyordu."

Hiçbir zaman büyük bir sanatçı ve değer olan Müslüm Gürses'in yerine geçmek gibi bir çabası olmadığını vurgulayan Çiçek, bir değeri yaşatmayı amaçladığını sözlerine ekledi.