Elazığlı Pancar Üreticileri: "Bize Su Veremediler, DSİ Bize Sahip Çıkmadı. Pancarımız Kurumaya Yüz Tuttu"

Elazığlı pancar üreticileri, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran'a boru hatlarındaki patlaklar ve arızaların giderilmemesi nedeniyle tarlalarına su verilmediği için pancarlarının kurumaya yüz tuttuğunu anlattı. Çiftçi, "Şu anda burada 7 bin hektara yakın pancar ekimi var. Maalesef bize su veremediler, DSİ bize sahip çıkmadı. Hala çıkmıyor pancarlarımız kurumaya yüz tuttu" dedi. Çiftçilerle telefonda görüşen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den randevu talep edeceğini, durumu Elazığ Valiliği'ne bildireceğini söyledi.

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşçular köyünde çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Duran, bölgedeki tarımsal üretim ve çiftçilerin sulama sorununa dair şunları söyledi:

"BİR AN EVVEL YETKİLİLERİN BURADA ÇİFTÇİYE DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ, KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

"Burada ciddi bir problem var. Çiftçilerimiz burada yaklaşık 7 bin hektarlık alanı hem pancar hem silajlık mısır ekimi yapmışlar. Ancak buradaki en büyük sıkıntı sulama ile ilgili. Mevcut DSİ'nin Kanatlı Barajı'nın projesi olan sulama kanalı güzergahında olan bu ekili arazinin tamamında çok büyük bir sulama sıkıntısı var. Boru hatlarındaki patlaklıklar ve arızaların giderilmemesi, sıkıntı bu noktada. Hükümetimiz çiftçilerimize 'Ekilmedik bir karış yer bırakmayın' diye çağrıda bulundu. Ancak mevcut durumda görülüyor ki çiftçimiz bu söze güvenerek yaptığı ekimin devamında aynı desteği göremiyor. Bir an evvel buraya müdahale edip bu aksaklıkların giderilmesi gerekiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz göz önüne alındığı zaman bu krizin en önemli nedenlerinden bir tanesi zaten yerli üretimin olmaması. Böyle bir durum varken yerli üreticiye, çiftçiye sahip çıkılmaması hepimizin vicdanını sızlatıyor. Ürünler, pancarlar, mısırlar belli bir seviyeye gelmiş. Bu seviyeye gelene kadar çiftçinin harcadığı mazota, gübreye, tohuma acımıyorsanız, 40 derece gibi sıcaklıkta emeğini, varını yoğunu alın terini döktüğü bu topraklarda alın terine acıyın. Bir an evvel yetkililerin burada çiftçiye desteğini bekliyoruz, konunun takipçisiyiz, sonuna kadar çiftçilerimizin yanındayız."

Bir pancar üreticisi de sulama sorunları ile ilgili Duran'a şunları anlattı:

"BİZE SU VEREMEDİLER DSİ BİZE SAHİP ÇIKMADI"

"Bahar aylarında Devlet Su İşleri (DSİ) Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü'ne güvenerek buraya geldik. Şu anda burada 7 bin hektara yakın; 2 bin 2 bin 500 dönüme yakın pancar ekimi var. Geri kalan silajlık mısır daha doğrusu hayvancılık için de çok önemli onun da ekimini yaptık. Maalesef bize su veremediler, DSİ bize sahip çıkmadı. Hala çıkmıyor pancarlarımız kurumaya yüz tuttu. Elazığ bölgesinde pancar ekimi de sadece bu bölgede var, başka bölgede az var. Buradaki toplam kapasite 5 bin tona yakın. Şeker fabrikasını çalıştıracak şekilde yetecek kadar burada pancar var. Ama maalesef bu pancar kurumaya yüz tuttu. Yarın şeker fabrikasında patlaklık verecek, mağduruz. Durum perişan."

"BAKANA SORU ÖNERGESİ YAZDIK. BEN BAKANLA DA EN KISA ZAMANDA BİR RANDEVU TALEP EDECEĞİM"

Daha sonra çiftçilerin talebi üzerine Duran, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u telefon ile arayarak bölgedeki durumu anlattı ve çiftçilerin talebini iletti.

Erol, durumu bildiğini söyleyerek "Bakana soru önergesi yazdık. Ben bakanla da en kısa zamanda bir randevu talep edip özellikle Elazığ'daki sulamalarla ve çiftçilerin durumu ile ilgili bakan beyle bir görüşme sağlamaya çalışacağım. Kamu kaynakları doğru kullanılmadığı için yapılan işler de sağlıklı olmadığı için mağduriyeti hep vatandaş çekiyor. Hiç merak etmeyin bizim iktidarımızda bu yapılan işlerle ilgili hep bir denetim olacak" dedi.

Üretici ise Erol'a, görüşme talep ettiği süre içerisinde ürününün kuruyacağını kalan zamanının 5 gün olduğunu belirterek "5 gün içerisinde verildi verildi verilmedi biz bittik" diye konuştu. Erol da çiftçilere vali ile konuyu görüşüp çözmeye çalışacağını söyledi.