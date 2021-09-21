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Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti - Son Dakika

Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti

21.09.2021 13:02
Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti, System.String[]

Elazığlı piyanist şantör, Türkiye'nin farklı illerinde 30 yıl çalıştıktan sonra şehir hayatından uzaklaşıp, doğal yaşamı tercih etti.

Elazığlı piyanist şantör, Türkiye'nin farklı illerinde 30 yıl çalıştıktan sonra şehir hayatından uzaklaşıp, doğal yaşamı tercih etti.

Müzisyenliğin yanı sıra memleketi Elazığ'da 11 yıl bir müzik derneğinin başkanlığını yapan ve 4 sanat festivali düzenleyen Bal, 6 yıl önce şehir hayatının stresinden uzaklaşıp, doğa ile iç içe bir yaşam kurmaya karar verdi.

Merkeze bağlı Üçağaç köyü kırsalında ailesinden kalan boş araziye baraka kuran Bal, ilerleyen süreçte barakanın çevresinde kiler, ağıl, kümes yaptı, gölet oluşturdu.

Oturma alanları kazandırdığı barakanın çevresine gıda ihtiyacını karşılamak için sebze ve meyve ağaçları diken, et ve süt ihtiyacını karşılamak için tavuk, horoz, kaz ve keçi besleyen Bal, beslediği kedi ve köpekleri ile huzurlu bir yaşam sürüyor.

Bal, bununla da yetinmeyerek, haftanın 2-3 günü erzak çantasıyla gittiği dağlık arazide taştan ve ağaç dallarından yaptığı ilkel barınaklarda kamp yapıyor, doğada saz çalışıyor, türkü söylüyor.

Doğada geçirdiği zamanları cep telefonu kamerası ile kaydeden Bal'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler doğaseverlerden ilgi görüyor.

"Son nefesime kadar doğada yaşayacağım"

Bal, AA muhabirine, yıllar önce eşinden ayrıldığını, çocuklarının da kendi hayatını kurması üzerine 6 yıl önce şehir yaşamından uzaklaşmak istediğini söyledi.

Bunun için yaklaşık 40 yıl önce terk ettikleri köyüne dönerek, babasından kalan boş arazide kurduğu barakada yaşamaya başladığını dile getiren Bal, "Doğa ile iç içe yaşayabileceğim bir alan oluşturdum. Bu arada hayvanlarım oldu, kediler, köpekler, kazlar, at, tavuklar, bir iki tane keçim oldu. Kümes ve ağıl hayvanlarını etinden, sütünden ve yumurtasından faydalanmak için besliyorum. Doğal yaşamak, dışarıdan yiyecek almamak ve tamamen buradan hayatımı idame ettirebilmek için sebze ve meyve yetiştiriyorum. Sebze ve meyvelerden kışlık yiyecekler yapıp, derin dondurucuya koyup, kışın yiyorum." diye konuştu.

Doğada yeni yerler keşfetmek için kamp da yaptığını anlatan Bal, bundan sonra doğada edindiği tecrübelerle ülkeyi gezerek, farklı bölgelerde kamp kurmak istediğini belirtti.

Bal, şöyle devam etti:

"Doğa tecrübesi edimdim. İlkel barınaklarda kalıyorum, yemeğimi pişiriyorum. Gündüzleri ayrı gece ayrı bir güzelliği var doğanın. Ruhumu dinlendiriyorum. Son 6 yılım hayatımın dönüm noktası oldu. Bütün huzuru, mutluluğu son 6 yıldır yaşıyorum. Artık hiç bir şekilde şehre dönmek istemiyorum. Son nefesime kadar doğada yaşayacağım."

Doğada yaşamaya karar verdiği dönemde ailesinin ve yakın çevresinin buna karşı çıktığını anlatan Bal, 6 yılda doğa yaşamında geldiği aşamayı görenlerin ise artık kendisini takdir ettiğini aktardı.

Bal, "Beni görmeye gelen eş dost, arkadaşlarım, 'Ne yapıyorsun, böyle hayat olur mu, korkmuyor musun?' diyordu. Artık beni ziyarete gelenler yaşadığım hayata hevesleniyor." ifadelerini kullandı.

Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti
Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti
Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti
Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti
Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti

Türkiye, Elazığ, Tavuk, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlı piyanist şantör doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti - Son Dakika


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