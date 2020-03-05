Elazığlı şehit Coşkun son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığlı şehit Coşkun son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Elazığlı şehit Coşkun son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun, düzenlenen törenle memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Elazığlı şehit Coşkun son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun, düzenlenen törenle memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanıyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda önceki gün şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun (26) için memleketi Elazığ'da Mevlaana Camii'nde tören düzenleniyor. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından camiye getirildi. Öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından şehit Coşkun'un naaşının Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Bahar Kalkanı Harekatı, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız
Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:13:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığlı şehit Coşkun son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]