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Elazığlı şehit polis babasından "Unutulursa yeni 15 Temmuzlar olabilir" uyarısı - Son Dakika

Elazığlı şehit polis babasından "Unutulursa yeni 15 Temmuzlar olabilir" uyarısı

12.07.2021 11:15
Elazığlı şehit polis babasından

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, evladının vatanseverliğiyle gurur duyuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, evladının vatanseverliğiyle gurur duyuyor.

22 yıllık meslek hayatında 3 ülke ve 12 kentte terörle mücadele eden, 2006'dan itibaren Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yapan ve 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan 2 çocuk babası Oğuz'un Elazığ'daki baba ocağında yas sürüyor.

Sık sık oğlunun mezarını ziyaret eden Oğuz, evladını hüzün ve gururla anıyor.

9 çocuk babası Tevfik Oğuz, AA muhabirine, hain gecede oğlunun şehit olduğunu hissettiğini söyledi.

Gece boyunca aradığı evladına ulaşamadığını belirten Oğuz, olayları televizyondan takip ettiğini, sabah Ankara'ya gitmek için evden çıktığını ancak uçuş olmadığını öğrenince döndüğünü ifade etti.

Oğuz, evine döndüğünde kendisini Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve yakınlarının beklediğini gördüğünü anlatarak, "'Eyyüp şehit olmuş dediler. Şehidimiz hiçbir zaman unutulmuyor. Unutmuyoruz. Bugün olmuş gibi acısı taze." dedi.

"Hainlerin planları bozuldu"

Darbe girişimi sırasında yaşananların aslında bir varoluş mücadelesi anlamına geldiğine işaret eden Oğuz, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da hainler kazansaydı halimiz perişan olurdu. O gece Allah Cumhurbaşkanımızı korudu. Sonra halk Cumhurbaşkanımıza güvenip sokaklara döküldü. Bunu başaramadılar. Başarsaydılar bu ülkenin hali ne olurdu, düşünmek istemiyorum. Bu hainlerin planları bozuldu. Ordumuz temizlendi. Emniyet güçlerimizin içerisindeki hainler temizlendi. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

Oğuz, oğlunun dürüst, vatanına, milletine bağlı olduğunu dile getirerek, "Oğlum çok cesurdu. Milli duyguları kuvvetliydi. Şehit olduğu yeri gittim gördüm. 5 metre derinliğinde en az 30 metre genişliğinde çukur açmıştı atılan bomba. Cumhurbaşkanımızı Allah korudu. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Darbeyi başaramadılar. O hainler de cezasını aldı, halen de alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Oğuz, "Onlar kazansaydı bu SİHA ve İHA'lar hep hayal olurdu. Onlar vatan hainidir. Çocuklarımız bayrağı için görev yapıyordu, bayrakları altında şehit oldular. Onlar hangi hainlerin bayrağına hizmet ettiler bilemiyoruz." dedi.

Aradan 5 yıl geçmesine rağmen oğluna duyduğu acının ilk gün gibi olduğunu anlatan Oğuz, "Allah rahmet etsin. Onurluyuz, gururluyuz. Unutulmuyor, unutmak da istemiyoruz. Fakat sadece biz değil bütün milletin bu olayı unutmaması lazım. Bu olay unutulursa yeni 15 Temmuzlar olabilir. Unutulmaması lazım." şeklinde konuştu.

Elazığlı şehit polis babasından Unutulursa yeni 15 Temmuzlar olabilir uyarısı

Darbe Girişimi, Özel Harekat, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlı şehit polis babasından 'Unutulursa yeni 15 Temmuzlar olabilir' uyarısı - Son Dakika


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