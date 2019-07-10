Son Dakika Haberleri: Elazığlı sporcular 12 madalyayla döndü
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Elazığlı sporcular 12 madalyayla döndü

1 saat önce

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular 12 madalya ile döndü.

Elazığlı sporcular 12 madalyayla döndü, System.String[]
Türkiye, Spor
Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular 12 madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kick Boks Şampiyonası 01-07 Temmuz tarihleri arasında Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapıldı. Büyükler, Gençler, Yıldızlar, ve Minikler kategorisinde başarılı maçlar çıkaran Elazığlı sporcular, dört 1'incilik, üç 2'incilik ve beş 3'üncülük elde etti. Sporculardan Turan Tuncer 69 kiloda, Harun Köse 57 kiloda, Mihriban Güneri ve Kerem Ergin +70 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Jiyan Kaya, Yusuf Bakır ve Mahmut Güneş 2'incilik elde ederken, İbrahim Güneyli, Alperen Yenhmur, M. Emin Arslan, Remziye Yenikan ve Bedirhan Çolak ise 3'üncü olarak turnuvayı tamamladı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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