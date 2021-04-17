Elazığlı usta 4 bin yıllık Harput kabartmasını oyma sanatıyla ahşaba işledi - Son Dakika

Elazığ'da ahşap oyma sanatı ustası Fatih Bakır, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde ortaya çıkan Harput kabartmasını oyma sanatıyla ahşaba işledi.

Bakır, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünce 3 Mayıs 2016'da Harput Mahallesi Nevruz Ormanları mevkisinde yürütülen çalışma sırasında tesadüfen bulunan, yapılan çalışmada 4 bin yıllık olduğu ortaya çıkan ve yüksekliği 2 metre 72 santimetre, genişliği de 2 metre 25 santimetre olan 5 parçaya bölünmüş halde bulunan kabartmayı, atölyeye çevirdiği evinin alt katında ahşaba işledikten sonra daha sonra varakla süslüyor.

Bakır, AA muhabirine, 14 yaşından itibaren görsel sanatlarla uğraştığını, bu konuda eğitimler alarak kendini geliştirdiğini söyledi.

Ahşap oyma sanatıyla tarihi eserlere dikkati çekmeye çalıştığını anlatan Bakır, 10 yıldır ahşap oymacılığı ve altın varaka yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.

Amacının bölgedeki önemli tarihi buluş olan Harput kabartmasına dikkati çekmek olduğunu ifade eden Bakır, "Oyma sanatı ve varağı birleştirerek tesadüfen bulunan ve 4 bin yıllık olduğu ortaya çıkan Harput kabartmasını ahşaba nakşettim. Büyük bir keyifle yaptım." dedi.

Tarihi çok sevdiğini dile getiren Bakır, "Kabartmayı ilk önce ahşabın üzerine çizdim ve oyma işlemini gerçekleştirdim. Ondan sonra varaklayıp görseli bitirdim. Varak sanatı ile oymayı birleştirince ayrı bir sanat ortaya çıkıyor. Görsel eskitilmiş güzel bir hal alıyor." ifadesini kullandı.

kabartmayı aslına uygun olarak kullandığını belirten Bakır, "Kabartmayı, küçük bir küçültme ile aynısını ölçeklendirip ahşaba işledim. Tüm ayrıntılarını eksiksiz ahşaba işledik. Kabartma ahşaba oymam bir aylık zamanımı aldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın desteğiyle yöremize ait olan objeleri işleyebilme imkanı bulduk. Bu konuda çalışmalarımız devam diyor. Yaptığım eserleri çoğaltıp sergi açacağım." sözlerine yer verdi.