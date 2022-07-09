Elazığlı Vatandaş: "Çocuklarımın Engelli Parası Olmasa, Ben Nasıl Kirayı Verecektim? Çadır Kuracaktım Dışarıda" - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığlı Vatandaş: "Çocuklarımın Engelli Parası Olmasa, Ben Nasıl Kirayı Verecektim? Çadır Kuracaktım Dışarıda"

09.07.2022 18:36

CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol’un dinlediği vatandaş, “Çocuklarımın engelli parası olmasa, ben nasıl kirayı verecektim? Çadır kuracaktım dışarıda. Açım içeride. Gelmişim pazardan bir şeyler topluyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un dinlediği vatandaş, "Çocuklarımın engelli parası olmasa, ben nasıl kirayı verecektim? Çadır kuracaktım dışarıda. Açım içeride. Gelmişim pazardan bir şeyler topluyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ İl Teşkilatı ile birlikte, Sanayi Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti. Gülizar Avşar isimli bir vatandaş, iki çocuğunun da engelli olduğunu belirtti. Avşar, CHP'li Erol'a şunları söyledi:

"Ev borç içinde. Çocuklarımın engelli parası olmasa biz rezil oluruz, onu da kiraya veriyorum. Elde var sıfır. Şu anda pazarda ben bunları topluyorum. Allah rızası için niye yardım etmiyorlar? Seçim zamanı geldiğinde geliyorlar sonrasında kim aç kim susuz... Allah rızası için bir yardım edin. İki tane ikizlerim var onların da engelli parasıyla kirayı veriyorum. Bak şu anda ben bunları topluyorum. Eşim emekli oldu hep kesintiler oldu. 500 milyon (500 lira) elime geçiyor. 500 bin lira (500 lira) ile kim idare ediyor ki biz idare edelim. Çocuklarımın engelli parası da olmasaydı ben nasıl kirayı verecektim? Dışarıda çadır kuracaktım. Açım aç bakın pazara gelmişim bir şeyler topluyorum. Niye yardım etmiyorlar?"

YORUMLAR
500
CHP'de Bayramlaşma, Bayramın İkinci Günü CHP'de Bayramlaşma, Bayramın İkinci Günü Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gürsel Erol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığlı Vatandaş: 'Çocuklarımın Engelli Parası Olmasa, Ben Nasıl Kirayı Verecektim? Çadır Kuracaktım Dışarıda' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
18:29 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 18:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığlı Vatandaş: "Çocuklarımın Engelli Parası Olmasa, Ben Nasıl Kirayı Verecektim? Çadır Kuracaktım Dışarıda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement