Son Dakika Haberleri: Elazığlılar, 2 Bin 20 Liralık Asgari Ücreti Beğendi

Elazığlılar, 2 Bin 20 Liralık Asgari Ücreti Beğendi

1 saat önce

Bugün açıklanan net 2 bin 20 TL'lik asgari ücret Elazığ'da hem esnafta hemde çalışanlarda olumlu karşılık buldu.

Elazığlılar, 2 Bin 20 Liralık Asgari Ücreti Beğendi, System.String[]
Bugün açıklanan net 2 bin 20 TL'lik asgari ücret Elazığ'da hem esnafta hemde çalışanlarda olumlu karşılık buldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bugün açıkladığı ve 1 Ocak itibariyle net 2 bin 20 TL olarak belirlendiği asgari ücret çalışanları sevindirdi. Elazığ'da asgari ücretle çalışanlar, verilen yüzde 26'lık artışın beklentilerini karşıladığını ifade etti. İş verene yük olarak görünse de Elazığ'da, esnaflar çalışanların en iyisini hak ettiğini dile getirdi.

Yapılan asgari ücretle ilgili konuşan çalışanlardan Sebahat Bağıran,"Benim kiram yok ama kirası olup, 5 çocuğu olan var. 5 lira 5 liradır. Çok iyi oldu. sevindik buna. Eminim sevinenler de var. Eşimde asgari ücretler çalışıyor. Ben eşime yardım amaçlı çalışıyorum. Yoksa bende evde oturmak isterim. Ama eşime yardım etmek için çalışma zorundayım. Askeri ücretin bu kadar artması iyi oldu"dedi.

Haberlerde asgari ücretin 2 bin 20 TL olduğunu gördüğünü ifade eden iş verenlerden Celal Balıbey ise," Vatanımıza, milletimize ve asgari ücret çalışanlarına hayırlı olsun. Asgari ücret çalışanlara baktığınız zaman hep emekçi insanlar. Emekle bir şeylerin mücadelesini veren insanlar. Çocuklarına, ailesine bakan ve zor şartlar altında çalışan insanlar. Manav ve balıkta 6 kişi çalıştırıyoruz. Ben onların en iyisini hak ettiğini düşünüyorum"dile getirdi.

Yapılan zamla ilgili teşekkür eden asgari ücretle çalışanlardan Çoşkun Ceylan ise," Gerçekten şu pahalı ortamda böyle bir desteğin verilmesi çok güzel alternatif oldu. Harcamalar artmış, pahalanmış. Günümüzde eve bir şey alamıyorduk. Devletimizie çok teşekkür ederim. Allah devletimizi daim etsin"diyerek düşüncelerini aktardı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:08 Kaynak: İHA

Elazığ, Ekonomi
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