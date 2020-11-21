Elazığlılar kısıtlama ile evlerine çekildi, şehir sessizliğe büründü - Son Dakika

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında getirilen kısıtlamalar başladı. Gün içinde lokanta gibi işletmeler paket sevisine geçerken 20: 00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması da başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kent merkeziyle birlikte tüm sokaklar sessizliğe büründü. Sağlık çalışanları gibi görevinin başında olanlar için ise nöbetçi otobüsler hazır bekletildiği kentte, güvenlik güçleri de denetimlere başladı.

Halk Otobüs şoförlüğü yapan ve görevinin başında olan Şevket Yılmaz ise alınan tedbir kurallarının yerinde olduğunu belirterek, "Devlet büyüklerinin aldığı bu kurallar yerinde ve mantıklı. Kurallara riayet etmemiz lazım. Yapılmadığı müddetçe vaka sayıları bayağı artıyor. Bu yüzden hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel olarak her türlü etkileniyoruz. Vatandaşların da bu konuda sağduyulu olması lazım. Gece çalışanlar var, onların mağdur olmaması için biz de görevimizin başındayız. özellikle sağlık çalışanların hastaneye gidiş gelişleri için görevimizin başındayız. Şu an yasağa uyulma oranı bayağı bir yüksek. Sadece dışarıda olması gerekenler dışarıda" diye konuştu. - ELAZIĞ