Elazığlılar "sahur halayı"nda buluştu

Elazığ'da düzenlenen "sahur halayı" etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

Elazığ'da düzenlenen "sahur halayı" etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

Elazığ Valiliği önünde toplanan vatandaşlar Elazığ'ın plakası olan ramazanın 23'üncü gününde davul ve klarnet eşliğinde halay çekti.

Vatandaşlar, sahur zamanı mahalleleri gezen davulcu ve klarnetçinin önünü keserek çaldırdıkları ezgiler eşliğinde halay çekip, çayda çıra ve çiftetelli oynadı.

Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Elazığ Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Oğuzhan Gül, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri sahur halayı etkinliğinin ilgiyle gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl katılımın arttığını ifade eden Gül, "Normalde bu etkinliği mahallede yapıyorduk. Ama bu yıl farklı kesimlerden vatandaşların da dahil olması için Elazığ Valiliği önünde gerçekleştirdik. Bugün yaklaşık 200 kişi aynı anda halay çektik." dedi.

Gül, etkinliğe Elazığlı gençlerin yanı sıra farklı şehirlerden üniversite eğitimi için Elazığ'a gelen gençlerin de katıldığını anlatarak, bu sayede kültür kaynaşmasının da sağlandığını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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