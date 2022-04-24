Elazığlılar "sahur halayı"nda buluştu - Son Dakika
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Elazığlılar "sahur halayı"nda buluştu

24.04.2022 01:16
Elazığlılar "sahur halayı"nda buluştu

Elazığ'da düzenlenen "sahur halayı" etkinliğinde vatandaşlar, davul ve klarnet eşliğinde halay çekti.

Elazığ'da düzenlenen "sahur halayı" etkinliğinde vatandaşlar, davul ve klarnet eşliğinde halay çekti.

Elazığ Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, Elazığ'ın plakası olmasından hareketle ramazanın 23'üncü gününde davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı.

Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Elazığ Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Arif Ünlü, AA muhabirine, geleneksel hale getirdikleri sahur halayı etkinliğinin ilgiyle gerçekleştiğini söyledi.

Her geçen yıl katılımın arttığını ifade eden Ünlü, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 23'üncü gece sahur halayını bu yılda yoğun bir katılımla yaptık.. Saat 23.23'te başlayan etkinliğimizi 23 dakika sürdü. Biz bu etkinliği 8 yıldır geleneksel olarak yapıyoruz. Etkinliğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da denk gelmesi bizi daha çok onurlandırdı. Yaklaşık 600 kişiye yakın katılımcı oldu." diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Oğuzhan Gül, Elazığ ile ilgili yapılan etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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Elazığ Valiliği, Harput, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlılar 'sahur halayı'nda buluştu - Son Dakika


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