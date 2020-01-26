Elazığlılardan sağlık ekibini duygulandıran görüntü - Son Dakika
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Elazığlılardan sağlık ekibini duygulandıran görüntü

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem için Karaman'dan ambulansla gelen 8 sağlık personeli ekibi, yemek yedikten sonra döndüklerinde araca poşetlerle asılı meyveleri görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.

Elazığlılardan sağlık ekibini duygulandıran görüntü, System.String[]

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem için Karaman'dan ambulansla gelen 8 sağlık personeli ekibi, yemek yedikten sonra döndüklerinde araca poşetlerle asılı meyveleri görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.


24 Ocakta Elazığ'da 6.8'lik depremden dolayı ülkenin dört bir yanından arama kurtarma ve sağlık ekibi kente sevk edildi. Karaman'dan 5 UMKE, 3 de 112 personeli olmak üzere toplamda 8 kişilik ekip de Elazığ'a gelerek görevlerinin başına geçti. Nöbet süresinin bitmesinin ardından yemek molası veren ekip, şehir merkezinde bir restorana giderek yemek yedi. Daha sonra sağlık ambulansa hareket eden ekip, Elazığlıların ambulansa poşetler içerisinde meyve bıraktığını görünce hem şaşırdı hem de duygulanarak o anı fotoğrafladı.


"Gördüğümüz tablo karşısında duygulanmamak elde değil"


Karaman 112 ve UMKE ekibi olarak depremi duyduktan sonra kısa sürede hazırlıklarını tamamlayıp Elazığ'a Bakanlığın talimatıyla intikal ettiklerini ifade eden Kahraman Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, "Sabah verilen görevi yerine getirdikten sonra arkadaşlarımızın yemek ihtiyacı vardı bizde şehir merkezinde bir restoranda yemek yemek için durduk. Yemek yedikten sonra aracımıza geri dönerken vatandaşlarımızın araçların kapı kollarına meyve bağladıklarını gördük tabi bu gördüğümüz tablo karşısında duygulanmamak elde değil. Bizde bu duyguyu en azından yansıtabilmek için sosyal medya hesabımızda paylaştık. Bizim için çok önemli duygulandırdı bizi. Biz insanlara Elazığlılara yardım için geldik ama bu kadar sıkıntının içerisinde onların da bizleri düşünmüş olması gerçekten takdir edilecek bir durum. Bu bizim milli birlik ve beraberliğimiz için de çok büyük bir göstergedir. İnşallah depremin tekrarı yaşanmaz hem Elazığ hem de Malatya'ya Kahraman ekibi olarak geçmiş olsun diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
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