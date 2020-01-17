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Elazığspor 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı
20 dakika önce
Elazığspor, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
Elazığspor, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da iç transfer devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip Ömer Yıldız ve Selim Enes Özeren'in ardından Eren Çinkılınç ile Kadir Taşoğlu'nun da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. - ELAZIĞ
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