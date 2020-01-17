Elazığspor 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığspor 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor

Elazığspor 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı

20 dakika önce

Elazığspor, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Elazığspor 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı, System.String[]

Elazığspor, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da iç transfer devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip Ömer Yıldız ve Selim Enes Özeren'in ardından Eren Çinkılınç ile Kadir Taşoğlu'nun da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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