Elazığspor 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı

Elazığspor, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da iç transfer devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip Ömer Yıldız ve Selim Enes Özeren'in ardından Eren Çinkılınç ile Kadir Taşoğlu'nun da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. - ELAZIĞ