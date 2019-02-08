Son Dakika Haberleri: Elazığspor 20 Futbolcuyla Balıkesir'e Gitti

Elazığspor 20 Futbolcuyla Balıkesir'e Gitti

1 saat önce

Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. Haftası'nda deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçı için 20 futbolcuyla gitti.

Elazığspor 20 Futbolcuyla Balıkesir'e Gitti, System.String[]
Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. Haftası'nda deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçı için 20 futbolcuyla gitti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin 21. haftasında Pazar günü Balıkesirspor Baltok'a konuk olacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için Balıkesir'e gitti. Kafile saat 11.45'te tarifeli uçak ile İstanbul'a, daha sonra karayoluyla Balıkesir'e hareket etti. Yardımcı Antrenörler Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın'ın takdiriyle Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Tufan Kelleci, Christian Bekamenga, Serdar Özbayraktar, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı, İdrissa Diarra, Emir Gökçe, Boubacar Traore, Lamine Diarra, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Ahmet Burak Solakel, Diallo, Georgios Georgiadis, Cengizhan Akgün, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç yer aldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

Balıkesir, Balıkesirspor, Elazığspor, Spor
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