Son Dakika Haberleri: Elazığspor 20 Futbolcuyla Şanlıurfa'ya Gitti

Elazığspor 20 Futbolcuyla Şanlıurfa'ya Gitti

39 dakika önce

Elazığspor 20 futbolcu ile Gençlerbirliği ile oynayacağı karışlaşma için Şanlıurfa'ya gitti.

Elazığspor 20 Futbolcuyla Şanlıurfa'ya Gitti, System.String[]
Elazığspor 20 futbolcu ile Gençlerbirliği ile oynayacağı karışlaşma için Şanlıurfa'ya gitti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 22. hafta maçında Gençlerbirliği'ni Şanlıurfa'da ağırlayacak. Bordo-Beyazlı takım bu karşılaşma için takım otobüsüyle Şanlıurfa'ya gitti. Teknik Direktör Erhan Altın'ın takdiriyle Gençlerbirliği maçı kadrosunda forvet oyuncuları Abel Camara ile Bakamenga yer almadı.

20 kişilik bordo-beyazlı kafilede, Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Tufan Kelleci, Ahmet Burak Solakel, Idrissa Diarra, Serge Ognadon Akakpo, Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Abdülkadir Kayalı, Cengizhan Akgün, Mustafa Eskihellaç, Boubacar Traore, Serdar Özbayraktar, Lamine Diarra, Emir Gökçe, Kadir Bekmezci Dialo Samba Guidileye, Georgios Georgiadis, Yiğitcan Erdoğan ve Murat Ceylan yer aldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Elazığspor, Şanlıurfa, Spor
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