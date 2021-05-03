Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü - Son Dakika

Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü

03.05.2021 10:59
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü, System.String[]

1967 tarihinde kurulan ve uzun süre Süper Lig, 1. ve 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un, en son 1994-1995 sezonunda mücadele verdiği 3. Lig'e matematiksel olarak düştüğü kesinleşti.

1967 tarihinde kurulan ve uzun süre Süper Lig, 1. ve 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un, en son 1994-1995 sezonunda mücadele verdiği 3. Lig'e matematiksel olarak düştüğü kesinleşti. Öte yandan gece araçla kulübün önüne tabut götürülmesi ise dikkat çekti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü. Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig'e, oradan da 2. Lig'e kadar gerileyen bordo-beyazlar, 2. Lig'den de dün oynadığı Pendikspor'la 2-2 berabere kalmasıyla matematiksel olarak düştü.

Transfer yasağını yaklaşık 30 milyon TL'lik borcu kaldıramadığı için altyapıdan takviye ettiği futbolcularla yoluna devam eden Elazığspor, bu sezon oynadığı son karşılaşma ile 33 puanla sondan 3. sırada yer aldı. Son hafta Sivas'la karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekip, mücadeleyi kazansa dahi kendisine en yakın rakibi 36 puanlı Kastamonuspor'un yenilmesi durumunda bile ikili averaj nedeniyle küme düşmekten kurtlulamayacak.

TY Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, "Maalesef biz sadece sahada puan kaybetmedik, masa başında da kaybettik. Bu şehir deprem oldu kaybetti, pandemi oldu kaybetti. Son olarak Elazığspor'u da kaybetti. Ekonomik problemleri bir türlü aşamadık kulüp olarak. Transfer yasağımızdan dolayı gençlerimizle mücadele ettik tüm sezon. Çocuklar bu kadar yokluk karşısında onur mücadelesi verdi. Nitekim son olarak Pendikspor'la 2-2 berabere kaldık ve matematiksel olarak küme düştük. Pendik karşısında en az 10 kez gol girişimimiz oldu ve kaleci hayatının maçıymışçasına kurtarışlar yaptı. Hakem 4-5 net penaltı pozisyonumuzu vermedi. Nitekim maç 2-2 bitti ve küme düştük. Camia olarak çok üzgünüz" dedi.

3. Lig'e düştükleri için 'öldük' diye bir düşüncede olmadıklarını dile getiren Yetiş, "Elazığspor 54 yıllık tarihiyle koca bir çınardır. Düştük diye bir daha küllerimizden doğmayacağız diye bir şey yok. Gelecek sezon planlaması şimdiden yapılmalı ve ne pahasına olursa olsun transfer tahtası açılmalı" diye kaydetti.

Öte yandan küme düşen kulübün önüne araçla Elazığspor'un forması örtülü tabut götürülmesi de dikkat çekti. - ELAZIĞ

Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü
Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü

Spor Toto Süper Lig, Elazığspor, Pendikspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü - Son Dakika Spor


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