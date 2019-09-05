Son Dakika Haberleri: Elazığspor 281 gün sonra kendi sahasında oynayacak
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Elazığspor 281 gün sonra kendi sahasında oynayacak

2 saat önce

Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Elazığspor, 281 gün sonra Sakaryaspor maçıyla kendi şehrinde maça çıkacak.

Elazığspor 281 gün sonra kendi sahasında oynayacak, System.String[]

Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Elazığspor, 281 gün sonra Sakaryaspor maçıyla kendi şehrinde maça çıkacak.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 281 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Geçtiğimiz sezon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı tamamlanmadan Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasıyla iç saha maçlarına farklı şehirlerde çıkan Birevim Elazığspor, 281 günlük aradan sonra Gençlik Merkezi Sentetik Saha'nın tamamlanmasıyla taraftarları karşısına çıkacak.Elazığspor - Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçı Pazar günü saat 15.30'da Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Elazığspor, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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