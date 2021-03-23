Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde - Son Dakika

Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde

23.03.2021 10:23

- Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde Elazığspor Teknik Direktör Cafer Aydın: "İyi top oynuyoruz, çok basit goller yiyoruz" "Seri yakalamazsak işimiz zor" "Önemli olan bizim ne yapacağımız" 1967 tarihinde kurulan ve uzun süre Süper, 1 ve 2.

- Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde

Elazığspor Teknik Direktör Cafer Aydın:

"İyi top oynuyoruz, çok basit goller yiyoruz"

"Seri yakalamazsak işimiz zor"

"Önemli olan bizim ne yapacağımız"

ELAZIĞ - 1967 tarihinde kurulan ve uzun süre Süper, 1 ve 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor, 29 yıl sonra bu sezon 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sondan ikinci sırada yer alan ancak umudunu yitirmeyen Elazığ ekibi, seri yakalayıp, küme düşmeden kurtulmanın hedeflerini yapıyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig!e düşme tehlikesi yaşıyor. Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig'e, oradan da 2. Lig'e düşen bordo-beyazlar, 2. Lig'de de küme düşmek üzere. Transfer yasağına engel yaklaşık 30 milyon TL'lik borcu kaldıramadığı için altyapıdan takviye ettiği futbolcularla yoluna devam eden Elazığspor, kırmızı grupta oynadığı son 9 maçın 7'sini kaybetti ve 2'sinde berabere kalarak sadece 2 puan toplayabildi. 29. haftası geride kalan 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23 puanla 19. sırada yer alan borda-beyazlı ekip, küme düşme hattının üstünde yer alan en yakın rakibi Kastamonuspor ile arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Kırmızı grupta 30. hafta maçında Vanspor FK ile oldukça kritik bir maça çıkacak olan ve tek hedefi galibiyet üzerine kuran Elazığspor, Teknik Direktör Cafer Aydın nezdinde çalışmalarını ise sürdürüyor.

Aydın: "Geldiğimden beri iyi top oynuyoruz"

Kırklarelispor maçı sonrası ara vermeden antrenmanlara başladıklarını kaydeden Teknik Direktör Cafer Aydın, "Birkaç sakat futbolcumuz var. Ondan dolayı sıkıntılıyız ama sonuçta elimizdeki oyuncular sakatlananları aratmayacak. Muhakkak galip gelmemiz gereken bir maç. Vanspor play-off için oynuyor. Bizimde kümede kalmak için bir başlangıç yapmamız lazım. Ben geldiğimden bu yana iyi top oynuyoruz. Çok basit goller yiyoruz, o da takımın tecrübesizliği. Çok rahat 32-33 puanımız olması gerekirken, çok basit hatalardan dolayı çok puan kayıpları yaşadık. Kalan son 8 haftada puan veya puanlarla ayrılmamız lazım, rakiplerle aradaki puan farkını kapatmamız için. Vanspor maçı bunun başlangıcı olur inşallah. O maçtan sonra bir seri yakalarsak bu işin üstesinden geliriz" dedi.

"Seri yakalamazsak işimiz zor"

"İçeride kaybettiğimiz puanları almış olsaydık biz zaten ligden düşme korkusu yaşamazdık" diyen Aydın, "1922 Konyaspor ve Tarsus İdman Yurdu maçlarında yaşadığımız çok bariz puan kayıpları var. Eyüp'e karşı iyi oynadık ama puanları kaybettik. Kırklareli maçı bariz yine öyle. Takım genç olduğu için gol yiyince hemen moralleri bozuluyor. Vanspor maçıyla bir seri yakalamamız lazım. Seri yakalamazsak işimiz zor. Seri yakalarsak rakiplerle aynı puanlara geliriz, ya da rakiplerin üstüne çıkarız. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz kazanamazsak rakibin ne yapacağının bir önemi olmuyor. Bir seri yakalamamız lazım" şeklinde konuştu.

Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde
Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde

Spor Toto Süper Lig, Elazığspor, Elazığ, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, 29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğinde - Son Dakika Spor


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