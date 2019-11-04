Son Dakika Haberleri: Elazığspor 4 maç sonra puanla tanıştı
Son Dakika Spor Elazığspor 4 maç sonra puanla tanıştı

Elazığspor 4 maç sonra puanla tanıştı

6 saat önce

Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Teknik Direktör değişikliğine giden B. Elazığspor, kötü seriye Uşakspor karşısında aldığı beraberlikle dur dedi.

Elazığspor 4 maç sonra puanla tanıştı, System.String[]

Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Teknik Direktör değişikliğine giden B. Elazığspor, kötü seriye Uşakspor karşısında aldığı beraberlikle dur dedi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Birevim Elazığspor, ligde 4 maçlık aradan sonra puanla tanıştı. Teknik Direktör Sefer Yılmaz'ı istifaya götüren süreçte Karabükspor, Bodrumspor, Kahramanmaraşspor ve Ergene Velimeşespor'a yenilen Bordo-Beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Levent Eriş'le çıktığı ilk maçta Uşakspor'la 0-0 berabere kaldı.


Ligde 4 maç sonra puanla tanışan Bordo-Beyazlı ekip, 8 puanla 16. basamakta bulunuyor. - ELAZIĞ

Elazığspor, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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