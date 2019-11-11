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Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor

7 saat önce

Ligde son olarak Ankara Demirspor'a 3-0 yenilen B. Elazığspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor, System.String[]

Ligde son olarak Ankara Demirspor'a 3-0 yenilen B. Elazığspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, son galibiyetini 6. haftada deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 2-1 yenerek aldı. Bordo-Beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Kulüp Lisansı alamadığı için -3 puan silme cezası da bulunan Bordo-Beyazlılar, son olarak deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-0 yenildi. 12. haftası geride kalan ligde 8 puanla 16. sırada yer alan Elazığspor, ateş hattında yer alıyor.


Transfer tahtası kapalı olduğu için mevcut kadro ile yola devam etmek zorunda olan kulübün, ara transfer döneminde transfer tahtasını açabilmesi için yaklaşık 17 milyon TL'ye ihtiyacı olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Elazığspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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