Son Dakika Haberleri: Elazığspor 6 Maç Sonra Kazandı

Elazığspor 6 Maç Sonra Kazandı

1 saat önce

Spor Toto 1.Ligde mücadele eden ve 2. yarısına 22 yeni transferle giren Elazığspor, 6 maçlık galibiyet hasretine Karabük'te KD Karabükspor maçıyla nokta verdi.

Elazığspor 6 Maç Sonra Kazandı, System.String[]
Spor Toto 1.Ligde mücadele eden ve 2. yarısına 22 yeni transferle giren Elazığspor, 6 maçlık galibiyet hasretine Karabük'te KD Karabükspor maçıyla nokta verdi.

Transfer döneminin son saatlerinde tahtayı açan ve 22 yeni ismi renklerine bağlayan bordo-beyazlı takım, yenilenen kadrosuyla KD.Karabükspor karşısında ilk galibiyetine ulaştı. Son olarak ligin 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Afjet Afyonspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Elazığspor, o tarihten sonra çıktığı 6 maçta sadece 2 beraberlik alabildi ve 4 maçtan ise boynu bükük ayrıldı. Ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'u 3-1 mağlup eden Elazığspor, yenilenen kadrosuyla ilk 3 puanına ulaştı.

23. hafta itibariyle 20 puanla 17. sırada yer alan bordo- beyazlı takım, gelecek haftalara aldığı bu galibiyetle daha umutlu bakıyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:37 Kaynak: İHA

Karabük, Karabükspor, Elazığspor, Spor
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