Elazığspor'a Kayyum Ataması Yapıldı
1 saat önce
SPOR Toto 1'inci Lig'de maddi anlamda zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor'a 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum ataması yapıldı.
SPOR Toto 1'inci Lig'de maddi anlamda zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor
'a 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum ataması yapıldı.
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Tetiş Yapı Elazığspor'da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden TY Elazığspor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, geçtiğimiz günlerde 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kayyum atanması için dilekçe vermişti. Mahkeme yaptığı değerlendirme neticesinde Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu'nu atadı. Atanan kayyum heyetinin, tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlanılacağı ifade edildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:59 Kaynak: DHA
Spor Toto 1. Lig Ekibi Elazığspor'a Kayyum Atandı
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