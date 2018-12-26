Son Dakika Haberleri: Elazığspor'a Kayyum Ataması Yapıldı

Elazığspor'a Kayyum Ataması Yapıldı

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig'de maddi anlamda zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor'a 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum ataması yapıldı.

Elazığspor'a Kayyum Ataması Yapıldı, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig'de maddi anlamda zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor'a 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum ataması yapıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Tetiş Yapı Elazığspor'da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden TY Elazığspor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, geçtiğimiz günlerde 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kayyum atanması için dilekçe vermişti. Mahkeme yaptığı değerlendirme neticesinde Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu'nu atadı. Atanan kayyum heyetinin, tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlanılacağı ifade edildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:59 Kaynak: DHA

Elazığspor, Spor
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