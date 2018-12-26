Son Dakika Haberleri: Elazığspor'a Kayyum Atandı

Elazığspor'a Kayyum Atandı

30 dakika önce

TY Elazığspor'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı.

Elazığspor'a Kayyum Atandı, System.String[]
TY Elazığspor'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor'da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Kayyum atanması için dilekçi vermişti. Mahkemenin değerlendirmesi sonrasında Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversirtesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı. Kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini belirten Doç.Dr. Devecioğlu, ise tebliğin ardından gerekli açıklamaya yapacağını söyledi. Ekonomik ve yönetim krizi nedeniyle bazı futbolcuları ayrılan, bazıları da ayrılmak üzere olan bordo-beyazlı ekipte, atanan kayyum heyetine gerekli tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:11 Kaynak: İHA

Elazığspor, Güncel
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