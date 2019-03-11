Elazığspor'a Yeni İsim Sponsoru
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor
ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.
Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-beyazlı ekibin isminin, imzalanan sponsorluk sözleşmesi gereği 9 ay süreyle Birevim Elazığspor olarak değiştiğini belirtti.
Kulüpteki bu yeni birlikteliğin başarılara vesile olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti:
"Yeni isim sponsorumuz Birevim yetkililerine kulübümüze bu zor günlerinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir önceki isim sponsoru Tetiş Yapı yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü süresi dolmadan isim sponsorluğundan vazgeçerek maddi kaynak sağlanması açısından kulübün önünü açtılar. İnşallah takımımız Birevim Elazığspor ismiyle ligde daha iyi sonuçlar elde edecektir."
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:43 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Murat Akça ve Ertaç Özbir'i Kadro Dışı Bıraktı
Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Antalyaspor Maçını Locadan Takip Etti
Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı!