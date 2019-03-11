Son Dakika Haberleri: Elazığspor'a Yeni İsim Sponsoru

Elazığspor'a Yeni İsim Sponsoru

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Elazığspor'a Yeni İsim Sponsoru, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.


Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-beyazlı ekibin isminin, imzalanan sponsorluk sözleşmesi gereği 9 ay süreyle Birevim Elazığspor olarak değiştiğini belirtti.


Kulüpteki bu yeni birlikteliğin başarılara vesile olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni isim sponsorumuz Birevim yetkililerine kulübümüze bu zor günlerinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir önceki isim sponsoru Tetiş Yapı yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü süresi dolmadan isim sponsorluğundan vazgeçerek maddi kaynak sağlanması açısından kulübün önünü açtılar. İnşallah takımımız Birevim Elazığspor ismiyle ligde daha iyi sonuçlar elde edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Selçuk Öztürk , Elazığspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Murat Akça ve Ertaç Özbir'i Kadro Dışı Bıraktı Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Antalyaspor Maçını Locadan Takip Etti Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:26:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığspor'a Yeni İsim Sponsoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]