Elazığspor Bergama Belediyespor maç biletleri satışta

Elazığspor Kulübü'nün belirlediği fiyata göre Bergama Belediyespor maç biletleri 10 TL'den satışa sunuldu.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında oynanacak olan Bergama Belediyespor müsabakasının bilet fiyatlarını açıkladı. 5 Eylül Pazar günü saat 15.30'da Doğukent Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri, bugün itibariyle satışa sunuldu.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Elazığspor-Bergama Belediyespor müsabakasının bilet fiyatı 10 TL. Biletler maç gününe kadar Elazığspor Store Mağazası'nda satışa devam edecek" denildi.

2 aşı olanların maça girebileceği bildirilirken, bir aşı veya hiç aşı olmayan taraftarlardan PCR testi isteneceği kaydedildi. - ELAZIĞ