Elazığspor, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 1. Grup 1. haftasında Bergama Belediyespor'u konuk edecek olan Elazığspor'da, Erzurum kampı sonrası verilen 2 günlük izin sona erdi. 2 günlük aranın ardından kulüp tesislerinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, gerçekleştirilen antrenmanla Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu