Elazığspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika Spor

Elazığspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak

6 saat önce

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, kulübe destek amacıyla Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacaklarını, maçların gelirlerinin kulübe aktarılacağını açıkladı.

Elazığspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak, System.String[]

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, kulübe destek amacıyla Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacaklarını, maçların gelirlerinin kulübe aktarılacağını açıkladı.


TFF 2. Lig'den deprem sonrası çekilen Elazığspor'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Kulüp Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Kulübün borçlarını eritmek adına projelere yöneldiklerini ifade eden Öztürk, kulübe gelir getirmek adına Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş ile hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.


FIFA'da Elazığspor'a sıkıntı teşkil edecek dosyalar konusunda da görüşmelerin devam ettiğine vurgu yapan Öztürk, "En kısa sürede İsviçre'ye kulüp avukatımızı göndereceğiz. FIFA'nın aldığı karara göre oyunculardan ötürü geçici transfer yasağı uygulanıyor. Vranjes uzun süredir devam ediyor. Şu an 380 bin TL alacağı var görünüyor. Karşı tarafa bir teklif sunduk Teklif kabul görürse görüşeceğiz. Ancak bu dosya disiplin kuruluna gitmiş. Transfer yasağı ya da eksi 6 puan cezası gelebilir. Eski bir dosya olduğu için parayı da ödeseniz ceza alabilirsiniz" dedi.


"32 milyon TL borcumuz var"


Altyapılarda düzenlemeler yaptıklarına değinen Öztürk, "Artı ekonomik anlamda kulübümüzü nasıl toparlayabiliriz çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 6 milyon TL daha borcumuzu düşürdük. Hedefimiz yapacağımız projeler destek görürse futbolcu ailesinin borcunu bitirmek. FIFA, futbolcu ailesi, altyapı toplam olmak üzere yaklaşık 32 milyon TL civarında borcumuz var. Bunu da yaklaşık 15-18 milyon TL'ye çözebiliriz. Bu sorunu halledersek kulübümüzün yaklaşık 12 milyon TL borcu kalır. Kulübümüzü koruyoruz ve borcu düşürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Yeni sezonda transfer tahtasını açmak için uğraşacaklarına dikkat çeken Öztürk, "El birliğiyle futbolcu ailesinin borcunu bitirsek tahta zaten otomatik olarak açılır. İçerideki oyuncularımız zaten aslan gibi. Levent hocam ve ekibine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza renk kattılar. Kulübümüzün eritebildiği kadar borcunu eritelim, fazla transfere gerek yok. Belli noktalara sadece. Abartı transferlere gerek kalmaz. 5-6 noktaya genç ve dinamik takviye yaparsak, bizim için iyi olur. Seneye de play-off oynamak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Yeni Malatyaspor, Selçuk Öztürk , Elazığspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:43 Kaynak: İHA
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