Elazığspor'da Ahmet Burak 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Elazığspor'da ısınma hareketleri yaparken sakatlanan Ahmet Burak Solakel'in adalesinde yırtık tespit edildiği ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Elazığspor'da ısınma hareketleri yaparken sakatlanan Ahmet Burak Solakel'in adalesinde yırtık tespit edildiği ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Spor Toto 1. Lig'in 23. Haftası'nda oynanan ve 3-1 Elazığsğor'un galibiyetiyle sonuçlanan Kardemir Karabükspor maçı öncesi ısınma idmanında sakatlanan Ahmet Burak Solakel'in MR'ı çekildi. Solakel'in sol alt arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli sol bekin tedavisi nedeniyle en az 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

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