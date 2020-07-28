Elazığspor'da Ahmet Burak Solakel ile yollar ayrıldı

Elazığspor'da takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan'ın ardından, tecrübeli sol bek Ahmet Burak Solakel'le de yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da, yeni sezon öncesi bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-beyazlı ekip, kaptan Yiğitcan Erdoğan'ın ardından, sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel'le de yollarını ayırdı. 38 yaşındaki futbolcu takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunması rağmen kulüpten affını istedi. Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan dolayı sadece 11 lig maçında görev yapabilen Ahmet Burak'ın, futbol hayatını noktalaması bekleniyor.

Teknik Direktör Levent Eriş yaşanan gelişmeyi doğrulayarak, "Ahmet Burak çok değerli bir kardeşimiz. Kamp planlamamız kapsamında böyle bir hadise yaşandı ve kendisi affını istedi. Bizlerde hem yaşadığı sakatlıklar, hem de yaşından ötürü kendisinin kararına saygı duyduk. Uzun yıllar Türk Futbolu'na hizmet etmiş bir isim. Bundan sonraki yaşantısında kendisine başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ