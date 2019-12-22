Elazığspor'da Antalya kampı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığspor'da Antalya kampı başladı - Son Dakika Spor

Elazığspor'da Antalya kampı başladı

6 saat önce

B. Elazığspor'un ara dönem hazırlıkları Antalya'da başladı.

Elazığspor'da Antalya kampı başladı, System.String[]

B. Elazığspor'un ara dönem hazırlıkları Antalya'da başladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor'da, ara dönem hazırlıkları Antalya'da yapılan tek antrenmanla başladı. Devre arası kamp çalışmaları için Antalya bir otelde toplanan Bordo-Beyazlılar,Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcıları yönetiminde ilk antrenmanı yaptı.


Isınma koşusu sonrası 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman koordinasyon çalışmasıyla sona erdi. Elazığspor 4 Ocak'a kadar ara dönem hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:09 Kaynak: İHA
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