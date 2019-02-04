Elazığspor'da Balıkesirspor Mesaisi Başladı
2 saat önce
Kadrosuna transferin son saatlerinde 22 futbolcu katan Elazığspor, Balıkesir Baltok maçı hazırlıkları başladı.
Kadrosuna transferin son saatlerinde 22 futbolcu katan Elazığspor
, Balıkesir
Baltok maçı hazırlıkları başladı.
Spor Toto 1. Lig'in 21. Haftası'nda Elazığspor, Balıkesirspor
'la karşılaşacak. Giresunspor
maçı sonrası izin yapmayan bordo-beyazlı ekip, haftanın ilk antrenmanını kendi tesislerinde yaptı. Gerçekleştirilen antrenmanda Giresunspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmasına tabi tutulurken, diğer futbolcularla taktik çalışma yapıldı.
Antrenörler İlhan Aydın
, Muammer Sürmeli ve Kaleci Antrenörü Sacit Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmana dayısının vefatı nedeniyle il dışında olan Muhammed İldız katılmadı.
Bordo-Beyazlı ekip, haftaboyunca kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte Balıkesirspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüreceği bildirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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