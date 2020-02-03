Elazığspor'da belirsizlik sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığspor'da belirsizlik sürüyor - Son Dakika Spor

Elazığspor'da belirsizlik sürüyor

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geleceği belirsiz olan ve ligden hakları saklı kalmak kaydıyla affını isteyen Elazığspor, TFF'den gelecek cevabı bekliyor.

Elazığspor'da belirsizlik sürüyor, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geleceği belirsiz olan ve ligden hakları saklı kalmak kaydıyla affını isteyen Elazığspor, TFF'den gelecek cevabı bekliyor.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da tam anlamıyla belirsizlik ortamı hakim. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tesisleri zarar gören ve TFF tarafından Tuzlaspor ile Kırşehir Belediyespor maçları ertelenen bordo-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak ligden çekilme talebinde bulunmuştu. TFF Yönetim Kurulu'nun vereceği kararı bekleyen Elazığspor'un antrenman yapma olanağı da bulamıyor.


Elazığ ekibi ligde 2 maç eksiği ile 16 puanla 16. sırada yer alıyor. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu
Oyuncu Eylül Öztürk, 2. Sayfa programının sunucularına öfke kustu: Allah ıslah etsin Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü TFF'den son dakika istifa açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:43:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığspor'da belirsizlik sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]