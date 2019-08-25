Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Eren 2,5 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika Spor Haber

Elazığspor'da Eren 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

58 dakika önce

B.Elazığspor'un genç kanat oyuncusu Eren Çinkılınç'ın, hazırlık maçında sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.

Elazığspor'da Eren 2,5 ay sahalardan uzak kalacak, System.String[]

B. Elazığspor'un genç kanat oyuncusu Eren Çinkılınç'ın, hazırlık maçında sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Birevim Elazığspor'da Eren Çinkılınç üzüntüsü yaşanıyor. Cuma günü Elazığ Belediyespor'la oynanan hazırlık maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç oyuncunun çekilen MR'ı sonrası sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Yolspor Tesisleri Sentetik Saha'da oynanan maçta ayağı zemine takılan vücut ağırlığının kemiğe baskı yapmasından dolayı sakatlanan Eren'in 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Elazığspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı
Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit İsmi başına dert olan Ersin Akbaş, başkasının yerine hapis yattı Kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:09:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Eren 2,5 ay sahalardan uzak kalacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]