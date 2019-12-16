Elazığspor'da Eren, 212 gün sonra formasına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığspor'da Eren, 212 gün sonra formasına kavuştu - Son Dakika Spor

Elazığspor'da Eren, 212 gün sonra formasına kavuştu

6 saat önce

B. Elazığspor'un genç kanat oyuncusu Kastamonuspor maçıyla birlikte bu sezon ilk resmi maçına çıktı.

Elazığspor'da Eren, 212 gün sonra formasına kavuştu, System.String[]

B. Elazığspor'un genç kanat oyuncusu Kastamonuspor maçıyla birlikte bu sezon ilk resmi maçına çıktı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'un genç kanat oyuncusu Eren Çinkılınç formasına kavuştu. Sezonbaşı Elazığ Belediyespor'la oynanan hazırlık maçında sağ ayak fibula kemiği kırılan Eren, Kastamonuspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma gidi. Son resmi maçına TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altay'la oynanan maçta çıkan Eren, aradan geçen 212 günün ardından ilk kez bir resmi maçta forma giymiş oldu.


Teknik Direktör Levent Eriş'in Kastamonuspor maçının ikinci yarısında sahaya sürdüğü 21 yaşındaki oyuncunun, ligin ikinci yarısına kadar tam haliyle hazır hale gelmesi bekleniyor. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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