Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Erhan Altın Dönemi Erken Bitti

Elazığspor'da Erhan Altın Dönemi Erken Bitti

12 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın'la yollar ayrıldı.

Elazığspor'da Erhan Altın Dönemi Erken Bitti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın'la yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Erhan Altın dönemi bitti. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı öncesi göreve getirilen ve Elazığspor'un başında 3 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Ayrılığın kesinleştiğini İHA muhabirine bildiren Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, "Erhan hocamıza takımımıza verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Pazartesi günü itibariyle yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Erhan Altın yönetiminde 3 maça çıkan Elazığspor, 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:30 Kaynak: İHA

Elazığspor, Spor
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