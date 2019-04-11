Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Eskişehirspor Mesaisi

Elazığspor'da Eskişehirspor Mesaisi

38 dakika önce

Kümede kalma mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet alan Birevim Elazığspor'da, Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Elazığspor'da Eskişehirspor Mesaisi, System.String[]
Kümede kalma mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet alan Birevim Elazığspor'da, Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

1. Lig ekiplerinden B.Elazığspor, bu hafta sonu karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Ankara'da sürdürdü. Gençlerbirliği İlhan Cavcav tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalışmaya tabi tutuldu. Teknik Direktör Serhat Gülpınar ve yardımcıları yönetiminde yapılan idmana kadroda bulunan tüm futbolcuların katıldığı belirtildi.

Bordo-beyazlı ekip,yarın sabah gerçekleştireceği son çalışmanın ardından karayoluyla Eskişehir'e giderek kampa girip maç saatini bekleyeceği öğrenildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
Ankara, Eskişehirspor, Elazığspor, Spor
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